Польща передала Україні ще 10 винищувачів МіГ-29

Польща в межах оборонної підтримки вже передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.

Таку заяву зробив заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми передали Україні 10 літаків МіГ-29”, - сказав Блащак і додав, що Польща заохочує інші країни максимально допомагати Україні оборонятися від агресора.

“Ми не намагаємося тиснути на наших союзників, ми лише намагаємося заохочувати їх підтримувати Україну”, - підсумував польский міністр.