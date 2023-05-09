Польща передала Україні ще 10 винищувачів МіГ-29
09 травня 2023, 08:49
Російський літак Міг-29. Фото: http://topwar.ru/
Польща в межах оборонної підтримки вже передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.
Таку заяву зробив заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Ми передали Україні 10 літаків МіГ-29”, - сказав Блащак і додав, що Польща заохочує інші країни максимально допомагати Україні оборонятися від агресора.
“Ми не намагаємося тиснути на наших союзників, ми лише намагаємося заохочувати їх підтримувати Україну”, - підсумував польский міністр.