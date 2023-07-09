Польща передала Україні десяток гелікоптерів Мі-24 – WSJ
Польща надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки.
Про це повідомляє видання Wall Street Journal.
"Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки", - повідомляє видання з посиланням на свої джерела.
Проте, офіційно про передачу гелікоптерів Україні не повідомлялося.
Польща залишається однієї з тих країн, які найбільше підтримують Україну у війні з росією. Варшава надає Києву військову допомогу, підтримує запрошення України в НАТО.
Нещодавно Україна отримала від Прльщі усю партію із 14 винищувачів МіГ-29.