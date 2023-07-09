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Польща передала Україні десяток гелікоптерів Мі-24 – WSJ

09 липня 2023, 12:13
Польща передала Україні десяток гелікоптерів Мі-24 – WSJ
Фото: з вільних джерел
Польща продовжує підтримувати Україну у війні проти росії.

Польща надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки. 

Про це повідомляє видання Wall Street Journal.

"Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки", - повідомляє видання з посиланням на свої джерела.

Проте, офіційно про передачу гелікоптерів Україні не повідомлялося.

Польща залишається однієї з тих країн, які найбільше підтримують Україну у війні з росією. Варшава надає Києву військову допомогу, підтримує запрошення України в НАТО.

Нещодавно Україна отримала від Прльщі усю партію із 14 винищувачів МіГ-29.

 

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