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Польща передала Україні перші МіГ-29

03 квітня 2023, 11:44
Польща передала Україні перші МіГ-29
МіГ-29. Фото: Міністерство оборони України/ facebook.com
Польща передала Україні кілька перших винищувачів МіГ-29.

Про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач.

 Передає RMF FM.

"Безумовно, Україна буде шукати подальшої підтримки. Кілька МіГiв вже відправлені", - сказав Пшидач. 

Винищувачі відправила польська сторона, додав він. 

Пшидач зауважив, що, за його інформацією, процес завершився в частині передачі першої частини літаків. 

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня буде йтися про передачу подальших одиниць авіації.

Пшидач не уточнив, скільки літаків отримала Україна у першій партії. Але президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні 4 МіГ-29.

Раніше стало відомо, що Україна закупить в Польщі 100 БТР Rosomak.

ПольщаМіГ-29

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