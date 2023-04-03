Польща передала Україні перші МіГ-29
Про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач.
Передає RMF FM.
"Безумовно, Україна буде шукати подальшої підтримки. Кілька МіГiв вже відправлені", - сказав Пшидач.
Винищувачі відправила польська сторона, додав він.
Пшидач зауважив, що, за його інформацією, процес завершився в частині передачі першої частини літаків.
Під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня буде йтися про передачу подальших одиниць авіації.
Пшидач не уточнив, скільки літаків отримала Україна у першій партії. Але президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні 4 МіГ-29.
Раніше стало відомо, що Україна закупить в Польщі 100 БТР Rosomak.