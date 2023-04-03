Польща передала Україні перші МіГ-29

Польща передала Україні кілька перших винищувачів МіГ-29.

Про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач.

Передає RMF FM.

"Безумовно, Україна буде шукати подальшої підтримки. Кілька МіГiв вже відправлені", - сказав Пшидач.

Винищувачі відправила польська сторона, додав він.

Пшидач зауважив, що, за його інформацією, процес завершився в частині передачі першої частини літаків.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня буде йтися про передачу подальших одиниць авіації.

Пшидач не уточнив, скільки літаків отримала Україна у першій партії. Але президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні 4 МіГ-29.

Раніше стало відомо, що Україна закупить в Польщі 100 БТР Rosomak.