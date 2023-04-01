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Україна закупить в Польщі 100 БТР Rosomak

01 квітня 2023, 14:29
Україна закупить в Польщі 100 БТР Rosomak
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував закупівлю Україною 100 бронетранспортерів польського виробництва Rosomak.

Кошти на це виділить Європейський союз та США.

Написав Матеуш Моравецький в Twitter.

"Українська армія закупить у нас 100 "Rosomak", які виробляють у Семяновицях-Шльонських. "Rosomak" - це бронетранспортери найвищого класу. Оплату за цю покупку буде здійснено з грошей ЄС і США",- затвітив польский політик. 

Rosomak  - ліцензійна копія фінського БТР Patria, розробленого 2001 року. Вага 22 т, чотири осі, швидкість до 100 км/год суходолом і 10 км/год водою, оснащений 30-мм гарматою Bushmaster II і куле- або гранатометом, екіпаж три людини. Використовувався у війні в Афганістані. Загалом на сьогодні випущено 670 таких БТР.

В середу Моравецький заявив, що Польща закупить 800 тисяч боєприпасів на $2,8 мільярда.
БТРRosomakросомаха

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