Україна закупить в Польщі 100 БТР Rosomak

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував закупівлю Україною 100 бронетранспортерів польського виробництва Rosomak.

Кошти на це виділить Європейський союз та США.

Написав Матеуш Моравецький в Twitter.

"Українська армія закупить у нас 100 "Rosomak", які виробляють у Семяновицях-Шльонських. "Rosomak" - це бронетранспортери найвищого класу. Оплату за цю покупку буде здійснено з грошей ЄС і США",- затвітив польский політик.

Rosomak - ліцензійна копія фінського БТР Patria, розробленого 2001 року. Вага 22 т, чотири осі, швидкість до 100 км/год суходолом і 10 км/год водою, оснащений 30-мм гарматою Bushmaster II і куле- або гранатометом, екіпаж три людини. Використовувався у війні в Афганістані. Загалом на сьогодні випущено 670 таких БТР.