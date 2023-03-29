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ПОЛІТИКА

Польща закупить 800 тисяч боєприпасів на $2,8 мільярда – Моравецький

29 березня 2023, 19:13
Польща закупить 800 тисяч боєприпасів на $2,8 мільярда – Моравецький
Фото: з вільних джерел
Варшава має намір найближчим часом виділити з бюджету країни 870 млн доларів на інвестиції, призначені для виробництва боєприпасів.

Уряд Польщі затвердив програму щодо виробництва боєприпасів державними та приватними компаніями в інтересах польської армії та Збройних сил України. 

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє Rzechpospolita.

"Сьогодні Рада міністрів ухвалила рішення у справі національної програми, яка збільшить можливості виробництва боєприпасів у Польщі", - підкреслив Моравецький.

За його словами, Варшава хоче найближчим часом з бюджету країни виділити до 2 млрд злотих (870 млн доларів) на виробництво боєприпасів. Вцілому Уряд Польщі зобов’язався замовити на підприємствах ОПК 800 тис. снарядів на суму 12 млрд злотих (близько $2,8 млрд).

Чиновник зазначив, що така програма заохочуватиме як державні, так і приватні компанії, а також іноземних суб’єктів, щоб вони здійснювали кроки щодо “створення в Польщі нових підприємств з виробництва боєприпасів”. Вони мають бути в різних місцях, "адже російська агресія проти України показала, що москва у перші місяці війни знищувала насамперед українські підприємства ОПК".

За інформацією Моравецького, різке збільшення виробництва боєприпасів може відбутися у короткі проміжки часу – до 1-3 років, оскільки “треба брати до уваги ризики російської загрози для Польщі і союзників”.

Прем'єр Польщі також зазначив, що разом з єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном він відвідав кілька днів тому польське підприємство з виробництва боєприпасів Dezamet SA, де вирішувалося питання про різке збільшення виробництва боєприпасів калібру 155 мм, яких потребує Україна.

Нагадаємо, Данілов анонсував появу далеких дронів у ЗСУ.

війнаПольшабоєприпаси

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