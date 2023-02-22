Польща передасть Україні 14 танків Leopard 2

Танки надійдуть впродовж найближчих тижнів.

У Міністерстві закордонних справ Польщі анонсували відправлення до України танків Leopard 2 впродовж двох-трьох тижнів.

Про це пише CNN з посиланням на МЗС країни.

Це буде можливо, як тільки українські військові закінчать своє навчання, сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

За його словами, Варшава направить в Україну 14 танків Leopard 2. Окрім цього Польща підтримує якнайшвидшу відправку винищувачів Києву. Однак все ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.

"Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Все ж я оптиміст", - додав він.

Ясіна нагадав, що Польща все ж є членом НАТО, і для передачі нового озброєння необхідно досягти згоди з усіх подібних питань.

"Щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", - сказав речник.