Польща передасть Україні 14 танків Leopard 2
У Міністерстві закордонних справ Польщі анонсували відправлення до України танків Leopard 2 впродовж двох-трьох тижнів.
Про це пише CNN з посиланням на МЗС країни.
Це буде можливо, як тільки українські військові закінчать своє навчання, сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
За його словами, Варшава направить в Україну 14 танків Leopard 2. Окрім цього Польща підтримує якнайшвидшу відправку винищувачів Києву. Однак все ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.
"Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Все ж я оптиміст", - додав він.
Ясіна нагадав, що Польща все ж є членом НАТО, і для передачі нового озброєння необхідно досягти згоди з усіх подібних питань.
"Щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", - сказав речник.