ЗДОРОВ'Я НОВИНИЄвропейська комісія допомагає Польщі перепродати 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща перепродасть 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні - Єврокомісія
Закупівельна угода ЄС допомагає перепродати ці вакцини на безприбутковій основі
Фото: вакцина (freepik)
Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі у середу, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, закупівельна угода ЄС допомагає перепродати ці вакцини на безприбутковій основі.
"Комісія допомагає з організацією контракту, транспортуванням та доставкою з Польщі до України через цивільний механізм захисту ЄС", - повідомив Домбровскіс.
Він додав, що очікує початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні.
Нагадаємо, що у кожному регіоні вакцинацію проводитимуть в середньому 23 мобільні бригади, в Україні - 572
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