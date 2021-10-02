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Польща перепродасть 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні - Єврокомісія

Закупівельна угода ЄС допомагає перепродати ці вакцини на безприбутковій основі
Європейська комісія допомагає Польщі перепродати 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні.
Польща перепродасть 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні - Єврокомісія Фото: вакцина (freepik)

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі у середу, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, закупівельна угода ЄС допомагає перепродати ці вакцини на безприбутковій основі.

"Комісія допомагає з організацією контракту, транспортуванням та доставкою з Польщі до України через цивільний механізм захисту ЄС", - повідомив Домбровскіс. 

Він додав, що очікує початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, що у кожному регіоні вакцинацію проводитимуть в середньому 23 мобільні бригади, в Україні - 572

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10 02 2021 16:10
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