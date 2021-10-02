Польща перепродасть 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні - Єврокомісія

Закупівельна угода ЄС допомагає перепродати ці вакцини на безприбутковій основі

Європейська комісія допомагає Польщі перепродати 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі у середу, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, закупівельна угода ЄС допомагає перепродати ці вакцини на безприбутковій основі.

"Комісія допомагає з організацією контракту, транспортуванням та доставкою з Польщі до України через цивільний механізм захисту ЄС", - повідомив Домбровскіс.

Він додав, що очікує початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, що у кожному регіоні вакцинацію проводитимуть в середньому 23 мобільні бригади, в Україні - 572