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Польща піднімала бойову авіацію через російські ракети

17 листопада 2024, 09:51
Польща піднімала бойову авіацію через російські ракети
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
росія атакувала ракетами і дронами енергетику України.

Через масштабний ракетний обстріл рф по Україні військове командування Польщі підняло в повітря вітчизняну і союзницьку авіацію.

Про це Оперативне командування польської армії написало в соцмережі X (Twitter).

"Через масований напад рф, яка завдає ударів крилатими, балістичними ракетами і дронами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі", - йдеться в дописі. 

Польська армія додала, що відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Групи збройних сил активізував всі наявні в розпорядженні сили і засоби, було піднято на чергування пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності. 

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - додало командування Польщі. 

Зранку неділі, 17 листопада, росія атакувала ракетами і дронами енергетику України.

 

Польщаатака рф

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