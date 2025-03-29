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ПОЛІТИКА

Польща планує запровадити обов’язкову військову підготовку через загрозу з боку росії

29 березня 2025, 18:58
Польща планує запровадити обов’язкову військову підготовку через загрозу з боку росії
Фото: wartime.org.ua
Замість обов’язкової слубжи у 2026 році Польща планує впровадити програму добровільної військової підготовки.

Польща може запровадити обов’язкову військову підготовку через зростаючу загрозу з боку росії. Військове навчання охопить всі верстви населення.

Про це повідомляє  Polskіe Radio.

У Польщі обговорюють питання призупинення обов'язкової військової служби. Генерал-майор Мацей Кліш, оперативний командувач Збройних сил Польщі, заявив, що це неминучий крок для створення необхідного резерву.

За його словами, приклад Фінляндії демонструє ефективну модель формування резервістів: при населенні 5,5 мільйона осіб країна має майже мільйон резервістів. У Польщі це мало б означати 7 мільйонів резервістів, тоді як наразі їхня кількість становить лише 300 тисяч.

Кліш наголошує, що підготовка солдата займає щонайменше 40 днів, і важливо знайти баланс між військовими потребами та економічними можливостями країни. Він вважає, що призупинення строкової служби є неминучим рішенням.

Іншу позицію висловлює бригадний генерал Ярослав Крашевський, який підтримує відновлення військового призову. На його думку, військова підготовка повинна бути обов’язковою для всіх, а термін служби має становити шість місяців. Він також пропонує включити до призову жінок за аналогією з Ізраїлем.

Замість обов’язкової слубжи у 2026 році Польща планує впровадити програму добровільної військової підготовки. Міністерство національної оборони та Генштаб працюють над її деталями.

Передбачено короткі ознайомчі курси для цивільного населення, підвищення кваліфікації для військових резервістів і місячне навчання для осіб без досвіду.

Крім того, ініціативи "Канікули з армією", "Навчайся з армією" та "Тренуйся з армією" спрямовані на залучення молоді та дорослих до військової підготовки. Програми поєднують теоретичне навчання з практичними навичками, такими як стрільба, рукопашний бій, тактична медицина та цивільна оборона.

Реформа військової підготовки в Польщі є відповіддю на зростаючу загрозу з боку росії та білорусі, а також на необхідність зміцнення обороноздатності країни.

Польщаоборонаросія загроза

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