Польща почне поступово виходити з карантину 19 квітня
Польща почне поступово виходити з карантину з 19 квітня.
Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю RMF24 розповів міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовскі.
"З 19 квітня, ми почнемо поступово "розморожувати" економіку. На мою думку, це гарні новини, враховуючи ціну цих заходів [для економіки]", - зазначив міністр охорони здоров’я.
Він додав, що обмежувальні заходи виявилися ефективними і, якби не вони, в країні були б десятки тисяч хворих на Covid-19.
Раніше речник польського МОЗ Войчич Андрусевич також повідомляв, що країна з середини квітня планує дозволити працювати більшій частині підприємств, ніж зараз.
Саме з цим пов’язане запровадження "маскового режиму" з 16 квітня.
"У Польщі, як і всіх країнах, є люди, які не мають жодних симптомів, але при цьому інфіковані коронавірусом", - зазначив він. Зобов’язання носити маски зменшує ризик, що після послаблення карантинних обмежень відбудеться різке зростання кількості нових заражень коронавірусом.
За останніми даними польського МОЗ, кількість заражень коронавірусом в країні досягла 7049, 251 хворих померли. За останню добу виявили 117 нових випадків, померли 6 осіб. З початку епідемії, у Польщі одужали 618 хворих на коронавірус.
9 квітня уряд Польщі оголосив про продовження коронавірусних обмежень по всій країні. Відповідно до цього рішення, обмеження щодо роботи церков, торгових центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування триватимуть до 19 квітня.
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