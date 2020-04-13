Польща вшановує 80-річчя Катинської трагедії віртуальною виставкою
Враховуючи карантинні обмеження у Польщі створено віртуальну експозицію з прізвищами жертв злочину, нібито розгорнуту на площі Юзефа Пілсдського, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“Ми, поляки, завжди пам’ятатимемо про Катинь. Ми згадуємо про неї зараз, у 80-ту річницю злочину, по іншому, ніж ми це планували, - у формі віртуальної експозиції. Також і в нинішній винятковий час Катинь залишається символом без якого не можна зрозуміти історію Польщі”, - йдеться в заяві з цього приводу президента РП Анджей Дуда.
Він підкреслив, що Катинь є “символом пам’яті, яка передавалася у поколіннях попри поневолення і фальсифікацію історії комуністичним режимом”, а також символом боротьби за правду.
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у понеділок поклав квіти до пам’ятника польських офіцерів, які загинули у Катині.
Катинський злочин - це розстріл військами НКВС понад 22 тис. польських офіцерів та інших представників довоєнної польської адміністрації у 1940 році поблизу села Катинь, а також поблизу Твері, Харкова, Києва та Мінська. Тривалий час радянська історіографія заперечувала факт знищення поляків радянськими спецслужбами і звинувачувала у цьому німців. Нацисти відкрили світові злочини НКВС у квітні 1943 року. СРСР лише в 1990 році визнав свою відповідальність за цей злочин. Утім, Росія й досі відмовляється передавати Польщі більшість архівних документів, що стосуються так званої катинської справи.
10 квітня 2010 року 96 членів польської делегації на чолі з тогочасним президентом Польщі Лєхом Качинським, які прямували на заходи до 70-річчя Катинського злочину, загинули в авіакатастрофі під Смоленськом.
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