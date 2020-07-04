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Сейм Польщі ухвалив проведення голосування за президента країни поштою

Голосування відбуватиметься без перерви з 6 ранку до 20 вечора 10 травня
Сейм Польщі підтримав законопроєкт правлячої партії "Право і справедливість" про проведення заочного голосування, а саме поштою, за президента країни у зв'язку з карантином через коронавірус.
Сейм Польщі ухвалив проведення голосування за президента країни поштою Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє RMF24, пише "Громадське".

Президентські вибори-2020 відбуватимуться лише голосуванням поштою. Так само має відбуватися голосування у другому турі виборів.

Голосування відбуватиметься без перерви з 6 ранку до 20 вечора 10 травня.

Протягом цього часу виборці - самостійно або через іншу людину - повинні вкинути конверт (із карткою для голосування та підписаною декларацією про особисте та таємне голосування) у спеціально підготовлену для цього поштову скриньку у комуні, де вони є у списку виборців.

Крім того, в умовах пандемії глава Сейму може змінити дату виборів, зазначену в наказі. Нова дата має відповідати датам президентських виборів, визначених у Конституції. Так, вибори можуть відбутися в одну з травневих неділь: 3, 10 чи 17.

Законопроєкт направили до Сенату, де більшість - опозиція. Вони виступають проти проведення виборів у будь-якій формі, наголошуючи, що всі сили мають бути направлені на боротьбу з коронавірусом.

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07 04 2020 12:56
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