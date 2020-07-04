Сейм Польщі ухвалив проведення голосування за президента країни поштою
Про це повідомляє RMF24, пише "Громадське".
Президентські вибори-2020 відбуватимуться лише голосуванням поштою. Так само має відбуватися голосування у другому турі виборів.
Голосування відбуватиметься без перерви з 6 ранку до 20 вечора 10 травня.
Протягом цього часу виборці - самостійно або через іншу людину - повинні вкинути конверт (із карткою для голосування та підписаною декларацією про особисте та таємне голосування) у спеціально підготовлену для цього поштову скриньку у комуні, де вони є у списку виборців.
Крім того, в умовах пандемії глава Сейму може змінити дату виборів, зазначену в наказі. Нова дата має відповідати датам президентських виборів, визначених у Конституції. Так, вибори можуть відбутися в одну з травневих неділь: 3, 10 чи 17.
Законопроєкт направили до Сенату, де більшість - опозиція. Вони виступають проти проведення виборів у будь-якій формі, наголошуючи, що всі сили мають бути направлені на боротьбу з коронавірусом.
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