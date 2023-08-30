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Польща почне виробляти комплектуючі для F-16

30 серпня 2023, 12:13
Польща почне виробляти комплектуючі для F-16
Польща організовує виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16.

Про це агентству PAP розказав директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький. 

"В кінцевому підсумку PZL Mielec вироблятиме від 70 до 80% конструкції корпусу F-16", - заявив Закрецький.

Директор заводу додав, що підприємство має намір реалізувати цей план до кінця наступного року.

"Виробництво конструкцій F-16 Block 70/72 на підприємстві PZL Mielec здійснюється в комплексно модернізованому цеху загальною площею 14 тис. кв. м. Раніше тут виробляли військові реактивні літаки", - розказав  Закрецький. 

За словами директора, Lockheed Martin оцінив компетентність працівників і потенціал цього місця і прийняв рішення розмістити тут виробництво конструкцій F-16. 

"Це також є доказом прихильності Lockheed Martin розвитку PZL Mielec і промислового потенціалу нашої країни", - підсумував поляк.

Багатоцільовий винищувач F-16 версії Block 70/72 вийшов у серію в січні поточного року. Його особливістю є оснащення новітньою бортовою радіолокаційною станцією APG-83 (SABR) дальнього виявлення з активною фазованою решіткою, бортовим комплексом РЕБ, підвісними контейнерами цілевказання AN/AAQ-33 Sniper.

Раніше ми писали, що Румунія чекає на документи, щоб почати навчання українських пілотів на F-16.
ПольщазаводPZL MielecF-16

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