Польща погодилась розміщувати німецькі війська на своїй території

Заступник міністра закордонних справ повідомив, що Польща згодна на розміщення німецьких військ на своїй території.

Про це пише польське агентство PAP.

"Коли війна йде за нашим східним кордоном, будь-яка допомога та співпраця з боку наших союзників вітаються якнайбільше. Якщо німці захочуть посилити східний фланг НАТО у Польщі, як вони це зробили у Литві, то ласкаво просимо", - заявив замміністр МЗС Анджей Шейна.

Політик нагадав, що наразі за східним кордоном Польщі триває війна на території України. В цьому контексті Шейна згадав, як нещодавно одна з ракет росії порушила повітряний просторі Польщі.

Тоді країну захистили саме німецькі системи ППО Patriot, вказав представник МЗС.

"російська ракета, яка нещодавно пролетіла над Польщею, показує, наскільки важливою була німецька батарея "Патріот", розміщена поблизу Замостя", - додав Шейна.

За його словами, Польща має робити акцент у своїй зовнішній політиці на безпеці та ефективності. Показушності там немає місце, вважає він.