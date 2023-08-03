Польща посилила кордон з білоруссю ударними гелікоптерами
03 серпня 2023, 18:58
Фото: Павел Пахоменко / mediaport.ua
Польща перемістила до кордону в Підляському воєводстві ударні гелікоптери після провокації з перетином кордону білоруськими гелікоптерами.
Вертольоти чергуватимуть в режимі повної готовності з базуванням у двох місцях.
Про це повідомляє TVP.
"Польща перемістила у Підляське воєводство до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери з 1-ї авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії" - заявили міністр оборони Маріуш Блащак і генерал Марек Соколовський на спільному борифінгу.У вівторок Польща підтвердила перетин кордону білоруськими гелікоптерами.