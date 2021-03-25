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Польща посилює карантин на тлі рекорду заражень

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо
Уряд Польщі через стрімке погіршення ситуації з коронавірусом анонсував додаткові карантинні обмеження, що набудуть чинності з суботи, 27 березня.
Польща посилює карантин на тлі рекорду заражень Фото: з вільних джерел

Дитсадки та ясла загалом закриваються і працюватимуть тільки для дітей, чиї батьки працюють медиками або у правоохоронних органах, повідомляє "Європейська правда". 

Припиняється робота перукарень і салонів краси.

Повинні будуть закритися великі магазини будматеріалів та меблів площею понад 2000 квадратних метрів. У магазинах, які не зачиняють, необхідно буде стежити за кількістю відвідувачів і не впускати більше, ніж 1 людина на 15 квадратних метрів площі.

Церкви не зачиняють, але зобов’язують не впускати більше людей, ніж одна особа на 20 квадратних метрів площі. 

Робота спортивних закладів продовжиться лише для професійних спортсменів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо. Така рекомендація стосується і державних установ.

Нагадаємо, що Меркель назвала помилкою карантин на Великдень і вибачилася перед німцями

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25 03 2021 14:49
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