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Польща проведе найбільший військовий парад за 30 років

07 серпня 2023, 10:56
Польща проведе найбільший військовий парад за 30 років
Фото: Radek Pietruszka / PAP
Польща готується провести найбільший з 1989 року військовий парад з нагоди Дня Війська Польського.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Кожен, хто хоче спільно з нами святкувати, бо треба зауважити, що День Війська Польського — це передусім свято кожного поляка, і кожен, хто хотітиме слідкувати наживо або в медіа, зможе побачити найсучаснішу техніку, що є на оснащенні Війська Польського або вже невдовзі надійде на оснащення", - заявив прес-офіцер 1-ї Варшавської бронетанкової бригади, лейтенант Яцек Пьотровський.

Найбільший та найсучасніший показ польських Збройних сил з 1989 року супроводжуватиме цьогорічне святкування Дня Війська Польського 15 серпня.

Пьотровський нагадав, що під час військового параду на Віслостраді у Варшаві можна буде побачити, зокрема, техніку польського, американського та корейського виробництва, і додав, що серед атракцій будуть також десятки військових пікніків:

Парад з нагоди Дня Війська Польського повертається після трирічної перерви.

15 серпня, у річницю переможної битви під Варшавою проти більшовиків, на вулиці столиці вийдуть солдати різних формувань.

Раніше стало відомо, що Польща посилила кордон з білоруссю ударними гелікоптерами.

Польщавійськовий парад

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