Польща приєдналася до "чеської ініціативи" закупівлі снарядів, але суму не називає

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава приєдналася до ініціативи Праги щодо закупівлі сотень тисяч артснарядів для України.

Проте він відмовився назвати суму, яку виділяє його уряд, повідомляє українське інтернет-ЗМІ Європейська правда.

"Так, ми приєдналися", - сказав Сікорський.

Під час зустрічі з американськими журналістами, організованій виданням Christian Science Monitor у Вашингтоні очільник МЗС Польщі відмовився назвати суму, яку виділяє його уряд на снаряди.

Вчора також стало відомо, що Чехія знайшла ще 200 тисяч боєприпасів для України. 155 мм снаряди можуть закупити додатково до вже обіцяних 300 тисяч одиниць.