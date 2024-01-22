Польща приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України
Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска за результатами його візиту до Києва у понеділок, 22 січня.
У повідомленні зазначається, що країни тепер будуть "співпрацювати в інших форматах".
На пресконференції за результатами зустрічі з Туском президент Володимир Зеленський подякував Польщі за готовність розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою, яка може бути "дуже амбітною".
Нагадаємо, що 22 січня Дональд Туск уперше з моменту призначення на посаду прибув із візитом до Києва. Він зустрівся із президентом Зеленським і премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем.
Після перемовин Зеленський оголосив про новий польський оборонний пакет і заявив про "дуже продуктивні переговори" з Туском.