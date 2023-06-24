Польща привела армію в стан підвищеної бойової готовності

Президент Польщі Анджей Дуда наказав привести армію країни в стан підвищеної бойової готовності через події, які відбуваються в росії.

Про це повідомляє Bild в своєму Telegram-каналі.

Країни Євросоюзу поки не відреагували на військовий бунт, який розпочав всередині росії глава ПВК Вагнер Євген Прігожин, йдеться в дописі.

"Представники країн ЄС повідомляють, що стежать за ситуацією. З такою заявою, зокрема, виступив представник канцлера Німеччини Олафа Шольца і представник французького уряду в Єлисейському палаці", - пише Bild.