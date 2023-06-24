Матеріали:
Теми:

Польща привела армію в стан підвищеної бойової готовності

24 червня 2023, 19:28
Польща привела армію в стан підвищеної бойової готовності
Фото: з вільного доступу
Президент Польщі Анджей Дуда наказав привести армію країни в стан підвищеної бойової готовності через події, які відбуваються в росії.

Про це повідомляє Bild в своєму Telegram-каналі.

Країни Євросоюзу поки не відреагували на військовий бунт, який розпочав всередині росії глава ПВК Вагнер Євген Прігожин, йдеться в дописі.

"Представники країн ЄС повідомляють, що стежать за ситуацією. З такою заявою, зокрема, виступив представник канцлера Німеччини Олафа Шольца і представник французького уряду в Єлисейському палаці", - пише Bild.

Також стало відомо, що НАТО і ЄС не зустрічатимуться через події в росії.
РосіяПольщаарміязаколот

Останні матеріали

Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
24 червня 2023, 18:30
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
Політика
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
23 червня 2023, 17:40
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
Політика
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
23 червня 2023, 10:30
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
Політика
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
22 червня 2023, 17:20
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
Політика
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
22 червня 2023, 13:00
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
Політика
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
22 червня 2023, 10:00
Друзі путіна. Як
Політика
Друзі путіна. Як "союзники" у Великій Британії допомогли Ротенбергу уникнути західних санкцій – розслідування
Переклад iPress – 21 червня 2023, 18:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється