Польща поступилася та розблокувала €18 мільярдів допомоги ЄС для України – ЗМІ

На саміті ЄС в Брюсселі в четвер досягнуто згоди щодо виділення 18 мільярдів євро допомоги Україні на 2023 рік, відтак Варшава більше не блокуватиме затвердження цієї домовленості.

Про це з посиланням на своє джерело в ЄС інформує Rzeczpospolita.

Як зазначає видання, лідери країн ЄС в четвер домовилися про виділення допомоги України, досягли згоди щодо Національного плану відновлення Угорщини та податку на корпорації, які йшли в одному пакеті і проти чого виступала Варшава.

Польща мала застереження не до виділення допомоги Україні, а щодо накладення податків на великі корпорації. Раніше Польща виступала проти введення мінімального корпоративного податку на найбільші суб'єкти господарювання на рівні 15%. Позиція Польщі полягала в тому, що найбільші економічні гіганти повинні платити податки там, де вони отримують прибуток. Введення такого податку вимагає одностайності в ЄС.

Позиція Польщі полягала в тому, що питання допомоги Україні і всі інші потрібно розглядати окремо, а не разом. Під час брифінгу для ЗМІ у четвер у Брюсселі глава польського уряду Матеуш Моравецький назвав об'єднання цих питань в один пакет "непотрібною помилкою". Він додав, що Польща підтримує надання макроекономічної допомоги Україні.

Зрештою Польща поступилася в цьому питанні і компроміс в ЄС було досягнуто.

Як відомо, угода про макрофінансову допомогу передбачає, що наступного року Україна отримає 18 млрд євро. Ці кошти мають бути використані для фінансування найнагальніших потреб країни, включаючи відновлення критичної інфраструктури після російських атак.