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CУСПІЛЬСТВО

Польща розраховує разом із союзниками поставити до 100 західних танків Україні

18 січня 2023, 14:08
Польща розраховує разом із союзниками поставити до 100 західних танків Україні
Фото: з відкритих джерел
Польща сподівається, що європейські союзники надішлють до 100 бойових танків Україні для підтримки її зусиль з оборони від російського вторгнення
 
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Leopard німецького виробництва в Україну, але застеріг, що будь-які оголошення повинні відбуватися в ногу з союзниками. 
 
"Я говорив з Олафом кілька тижнів тому і намагався заохотити його зробити більше", - сказав Моравецький в інтерв'ю Bloomberg.
 
"Ми виділили наші 14 танків Leopard і тепер чекаємо на Leopard з Данії, Фінляндії і Німеччини, а також на танки з інших країн ЄС", - додав він.
 
Окрім Німеччини, 12 інших європейських країн мають Leopard у своїх арсеналах, але вони потребують схвалення Берліна на передачу танків.
 
У суботу Британія стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки в Україну.
 
Європейські чиновники, які мають справу з Берліном, очікують, що Німеччина послідує цьому прикладу найближчим часом.
 
Війна з РФПольща

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