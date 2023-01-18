Польща розраховує разом із союзниками поставити до 100 західних танків Україні
18 січня 2023, 14:08
Фото: з відкритих джерел
Польща сподівається, що європейські союзники надішлють до 100 бойових танків Україні для підтримки її зусиль з оборони від російського вторгнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Leopard німецького виробництва в Україну, але застеріг, що будь-які оголошення повинні відбуватися в ногу з союзниками.
"Я говорив з Олафом кілька тижнів тому і намагався заохотити його зробити більше", - сказав Моравецький в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми виділили наші 14 танків Leopard і тепер чекаємо на Leopard з Данії, Фінляндії і Німеччини, а також на танки з інших країн ЄС", - додав він.
Окрім Німеччини, 12 інших європейських країн мають Leopard у своїх арсеналах, але вони потребують схвалення Берліна на передачу танків.
У суботу Британія стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки в Україну.
Європейські чиновники, які мають справу з Берліном, очікують, що Німеччина послідує цьому прикладу найближчим часом.