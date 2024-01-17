Польща шукає, як виготовити більше боєприпасів для України – Reuters

Міністр закордонних справ нового уряду Польщі шукає можливості збільшити виробництво боєприпасів і військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги Україні.

Про це інформує агентство Reuters.

"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він додав, що Польща говорить союзникам, вартість стримування росії у випадку, якщо вона завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.

Польський міністр вважає, що Київ і Варшава повинні продовжувати працювати над вирішенням проблем, привітавши угоду між його урядом і польськими перевізниками про призупинення блокади кордону з Україною.

"Польща не повинна бути країною, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Євросоюзу... Ці витрати неминучі, ми приймаємо їх, але вони мають бути більш справедливими", - сказав Сікорський.

Міністр закордонних справ також підтримав план США конфіскувати до 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб допомогти відновити Україну, вказавши, що агресор повинен заплатити за завдану шкоду.

Днямий ми також писали, що Польські далекобійники домовилися з урядом і припиняють протест.