Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща шукає, як виготовити більше боєприпасів для України – Reuters

17 січня 2024, 21:59
Польща шукає, як виготовити більше боєприпасів для України – Reuters
Фото: U.S. DepartmentofDefense
Міністр закордонних справ нового уряду Польщі шукає можливості збільшити виробництво боєприпасів і військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги Україні.

Про це інформує агентство Reuters.

"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він додав, що Польща говорить союзникам, вартість стримування росії у випадку, якщо вона завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.

Польський міністр вважає, що Київ і Варшава повинні продовжувати працювати над вирішенням проблем, привітавши угоду між його урядом і польськими перевізниками про призупинення блокади кордону з Україною.

"Польща не повинна бути країною, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Євросоюзу... Ці витрати неминучі, ми приймаємо їх, але вони мають бути більш справедливими", -  сказав Сікорський.

Міністр закордонних справ також підтримав план США конфіскувати до 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб допомогти відновити Україну, вказавши, що агресор повинен заплатити за завдану шкоду.

Днямий ми також писали, що Польські далекобійники домовилися з урядом і припиняють протест.

 

Польщадопомогабоєприпаси

Останні матеріали

Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 17 січня 2024, 16:23
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 січня 2024, 23:37
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Cуспільство
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2024, 16:18
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Політика
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Переклад iPress – 16 січня 2024, 12:42
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 січня 2024, 08:11
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Політика
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 січня 2024, 15:05
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Політика
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 січня 2024, 12:27
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Політика
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2024, 08:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється