Польща спорудила 50 км паркану на кордоні з Білоруссю

На першому етапі планується спорудити 150 км паркану, згодом ще 97

Польща спорудила вже 50 кілометрів паркан на своєму кордоні з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

За його словами, бар’єр проходить також по секції кордону біля села Уснаж-Гурни, де вже кілька тижнів живуть табором нелегальні мігранти, впритул до кордону з білоруського боку.

Міністр зазначив, що підтримку прикордонникам надають 2000 військових.

Паркан складається зі спіралі колючого дроту, що фіксується на металевих стовпах, вкопаних у землю приблизно на метр.

На першому етапі планується спорудити 150 км паркану, згодом ще 97.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про введення надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні через міграційну кризу, про що його просив уряд.