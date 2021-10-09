Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польща спорудила 50 км паркану на кордоні з Білоруссю

На першому етапі планується спорудити 150 км паркану, згодом ще 97
Польща спорудила вже 50 кілометрів паркан на своєму кордоні з Білоруссю.
Польща спорудила 50 км паркану на кордоні з Білоруссю Фото: LRT

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

За його словами, бар’єр проходить також по секції кордону біля села Уснаж-Гурни, де вже кілька тижнів живуть табором нелегальні мігранти, впритул до кордону з білоруського боку.

Міністр зазначив, що підтримку прикордонникам надають 2000 військових. 

Паркан складається зі спіралі колючого дроту, що фіксується на металевих стовпах, вкопаних у землю приблизно на метр.

На першому етапі планується спорудити 150 км паркану, згодом ще 97.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про введення надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні через міграційну кризу, про що його просив уряд.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 09 2021 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.