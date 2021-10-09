Польща спорудила 50 км паркану на кордоні з Білоруссю
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак.
За його словами, бар’єр проходить також по секції кордону біля села Уснаж-Гурни, де вже кілька тижнів живуть табором нелегальні мігранти, впритул до кордону з білоруського боку.
Міністр зазначив, що підтримку прикордонникам надають 2000 військових.
Паркан складається зі спіралі колючого дроту, що фіксується на металевих стовпах, вкопаних у землю приблизно на метр.
На першому етапі планується спорудити 150 км паркану, згодом ще 97.
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про введення надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні через міграційну кризу, про що його просив уряд.
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