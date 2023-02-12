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ПОЛІТИКА

Польща створює коаліцію для більшої військової підтримки України — Матеуш Моравецький

12 лютого 2023, 17:15
Польща створює коаліцію для більшої військової підтримки України — Матеуш Моравецький
Україні потрібно ще більше військової підтримки напередодні весняної контратаки ЗСУ, повідомив Матеуш Моравецький.

Польща будує коаліцію для ще більшої військової підтримки України, що дозволить їй не лише захистити себе, а й повернути незаконно захоплені росіянами території.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми допомагаємо Україні, тому що від того, яким буде наше майбутнє залежить майбутнє наших східних сусідів; ми робимо більше за інших, тому що нам є що виграти і більше, ніж іншим, що програти", - сказав він.

В останні дні, за його словами, ЄС дав "потужний сигнал єдності з Україною", але це був лише початок шляху. Моравецький закликав не зупинятися на півдорозі та пояснив, що Україна не переможе росію без солідарності Заходу, включаючи санкції, фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

Моравецький нагадав, що кілька місяців тому Україна набула статусу кандидата в члени ЄС, що є великим успіхом".

"Україна сьогодні платить величезну ціну кров'ю за спробу вирватися з-під черевика росії. Вступ до ЄС мотивує українців залишатися на цьому шляху, вкрай складному та небезпечному шляху. Підтримувати ентузіазм останніх днів у європейських салонах буде непросто, але найголовніше, що "Ми зберігаємо європейську єдність та рішучість у підтримці захисників України. Ми розбудили Захід, тепер ми не можемо дати йому знову заснути", – додав Моравецький.

Раніше повідомлялось, що Польща готова передати Києву винищувачі, але не робитиме це першою з країн НАТО.

Польщавійнавійськова підтримка

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