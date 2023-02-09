Польща готова надати Україні винищувачі, але не першою

Польща готова передати Києву винищувачі, але не робитиме це першою з країн НАТО.

Сьогодні про це заявив Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який прибув на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, пише Європейська Правда.

"Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об’єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але, напевне, будемо позитивно відповідати на це", - сказав Прем’єр-міністр.

Матеуш Моравецький підкреслив, що надати Україні сучасні бойові літаки першими могли б ті країни, хто має їх найбільше.

За словами польского чиновинка, у Польщі недостатньо винищувачів, тому вона замовила нові F-35.

Нагадаємо, що Польща і США обговорять придбання Himars та інших боєприпасів.

Раніше, польский уряд заявив, що країна підготувала третій пакет енергетичної допомоги Україні.