Польща створює ракетний підрозділ вперше за 18 років

До складу Війська Польського через 18-річну перерву вертається ракетно-артилерійський підрозділ.

Про це написала газета Dziennik Gazeta Prawna.

Таку заяву зробив глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак в селі Києво, де він взяв участь у церемонії підписання рішення про створення Академії HIMARS і 1-ї ракетної бригади, а також в ракетних навчаннях з використанням пускової установки HIMARS.

"Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ", – сказав Блащак.

Він нагадав, що у 2005 році була розформована остання ескадрилья, оснащена пострадянським озброєнням – ракетами "Точка", дальність яких становить 70 км.

"Сьогодні ми побачили в дії HIMARS, дальність дії яких становить до 300 кілометрів", – підкреслив він. За його словами, це означає, що польська армія має можливість вести вогонь на великі відстані. "Це надзвичайно важливо для стримування агресора. Ми усвідомлюємо, що HIMARS в руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення", – додав польський міністр.

Глава Міноборони наголосив, що завданням польської влади є оснащення польської армії зброєю, яка є ефективною і перевіреною для стримування агресора – "зброєю, яка змусить росію не наважуватися на вторгнення в Польщу".

"Саме така зброя є на озброєнні Війська Польського. Сьогодні ми могли переконатися, що в руках польських солдатів, які пройшли підготовку як у США, так і в Польщі, це чудова зброя для стримування агресора", – додав він.