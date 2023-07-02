Сухопутні війська Польщі мають стати найсильнішими в Європі – Блащак

Саме так країна продемонструє потенційному агресору, що "не варто нападати на Польщу".

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Сухопутні війська Польщі мають за два роки стати найсильнішими в Європі.



Про це Маріуш Юлащак сказав виданню Польське радіо.

Для досягнення цієї мети він планує модернізувати армію, що включає в себе два елементи.



Перший - збільшити чисельність Війська Польского, адже війна в Україні показала важливість кількості військовослужбовців, вважає Блащак.

Другий елемент - технічна модернізація, армію планують оснащувати танками Abrams і K2, бойовими машинами польського виробництва Borsuk, корейськими легкими бойовими літаками FA-50 і замовленими американськими винищувачами F-35.

Напередодні Польща заявила про намір розмістити у себе американську ядерну зброю у відповідь на розміщення російської в білорусі.