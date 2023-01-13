Польща та Литва запропонують запровадити ядерні обмеження для рф – ЗМІ

Варшава та Вільнюс планують запропонувати Євросоюзу запровадити обмеження на російський ядерний сектор у рамках десятого пакету санкцій проти рф за війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох високопоставлених дипломатів Польщі та Литви у п'ятницю, 13 січня.

За їхніми словами, десятий пакет санкцій ЄС проти росії має бути готовим до 24 лютого.

"Все важче отримати необхідну одностайність у Євросоюзі для нових санкцій. Проте ми запропонуємо новий амбітний пакет", – зазначається у повідомленні.

Крім того, вони заявили, що хотіли б нових санкцій і проти білорусі – головного союзника росії. Підкреслюється, що там є "лазівки", які дозволили москві обійти європейські санкції у торгівлі товарами, включаючи меблі.

Польща та Литва бажають запровадження ядерних обмежень у новий пакет санкцій ЄС проти росії. ЗМІ зазначає, що йдеться про запровадження санкцій проти росатому.

Раніше повідомлялось, що росіяни змінили юридичну адресу захопленої ЗАЕС.