Польща та союзники НАТО проведуть військові навчання біля кордонів рф

У навчаннях візьмуть участь 2,5 тис. польських та іноземних військовослужбовців, близько 500 одиниць різної військової техніки та плавзасобів.

Польща разом із союзниками НАТО проведе військові навчання "Затока-2023" (Zalew-2023) в районі Віслинської коси. Вона межує з Калінінградською областю рф.

Про це повідомляє PAP.

За інформацією ЗМІ, ці тактичні навчання заплановані на 27-31 березня.

"У тренуваннях візьмуть участь 16-та Поморська механізована дивізія, війська територіальної оборони, інженерні війська, військово-морські сили армії Польщі, а також батальйонна група Північноатлантичного альянсу", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою речниця механізованої дивізії Магдалена Косцінська відзначила, що це найбільші навчання 2023 року за участі цього військового об'єднання.

"У військових навчаннях візьмуть участь 2,5 тисячі польських та іноземних військових, близько 500 одиниць техніки та плавзасобів", - вказано в повідомленні.

Очікується, що крім території навколо Віслинської коси, сценарій навчань передбачає залучення воєнного порту у Гдині, 22-ї бази тактичної авіації у Мальборку, навчального центру в Моджевіні.

"Головним елементом навчань буде здійснення переправи через Віслинську косу польськими та союзницькими підрозділами за підтримки інженерних військ. Також відпрацьовуватимуться питання відбиття терористичної атаки із захопленням заручників, здійснення розвідувальних дій в районі Гданської затоки та Віслинської коси, дії у результаті хімічного зараження території", - додають в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди відправлять інструкторів для навчання українських бійців у Німеччині.