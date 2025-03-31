Польща та США укладають угоду на $2 млрд для підтримки систем Patriot

Зазначається, що надання технічної підтримки та навчання є останнім кроком, щоб батареї Patriot стали повністю дієвими у Польщі.

Польща та США планують підписати на 2 мільярди доларів для матеріально-технічної підтримки систем Patriot. Це може зміцнити протиповітряну оборону країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Протиповітряна оборона є найбільшою інвестицією в польську армію, яка потребує найбільших коштів. Це захист польського неба, це в межах польського повітряного простору - тому для нас це абсолютний пріоритет, і дуже добре, що в цій сфері існує польсько-американська співпраця", - заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

А ось прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Євросоюз створити щит протиповітряної оборони для того, щоб зміцнити здатність блоку стримувати агресію.

Зазначається, що надання технічної підтримки та навчання є останнім кроком, щоб батареї Patriot стали повністю дієвими у Польщі.

Раніше повідомлялось, що Польща може запровадити обов’язкову військову підготовку через зростаючу загрозу з боку росії. Військове навчання охопить всі верстви населення.