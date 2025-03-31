Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща та США укладають угоду на $2 млрд для підтримки систем Patriot

31 березня 2025, 18:06
Польща та США укладають угоду на $2 млрд для підтримки систем Patriot
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Зазначається, що надання технічної підтримки та навчання є останнім кроком, щоб батареї Patriot стали повністю дієвими у Польщі.

Польща та США планують підписати на 2 мільярди доларів для матеріально-технічної підтримки систем Patriot. Це може зміцнити протиповітряну оборону країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Протиповітряна оборона є найбільшою інвестицією в польську армію, яка потребує найбільших коштів. Це захист польського неба, це в межах польського повітряного простору - тому для нас це абсолютний пріоритет, і дуже добре, що в цій сфері існує польсько-американська співпраця", - заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

А ось прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Євросоюз створити щит протиповітряної оборони для того, щоб зміцнити здатність блоку стримувати агресію.

Зазначається, що надання технічної підтримки та навчання є останнім кроком, щоб батареї Patriot стали повністю дієвими у Польщі.

Раніше повідомлялось, що Польща може запровадити обов’язкову військову підготовку через зростаючу загрозу з боку росії. Військове навчання охопить всі верстви населення.

СШАПольщаPatriot

Останні матеріали

Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
путін сподівається на Трампа, щоб
Політика
путін сподівається на Трампа, щоб "прикінчити" Україну. Тим часом Європа продовжує загравати зі США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 березня 2025, 06:58
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється