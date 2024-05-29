В Міністерстві оборони Польщі заявили, що Київ може використовувати передане ними озброєння на території рф.

Про це розсказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Radio ZET.

Томчик сказав, що українці можуть воювати так, як хочуть.

"Ми вирішили допомогти Україні в конфлікті, Україна зазнала звірячого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне", - заявив Томчик.

За словами міністра, Польща не застосовує обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї.

"Західні країни також мають зняти обмеження на використання зброї на російській території, якщо такі є", - підсумував він.

Сьогодні Фінляндія також дозволила Україні бити своєю зброєю по території рф.