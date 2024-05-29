Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща теж дозволила Україні бити своєю зброєю по росії

29 травня 2024, 20:57
Польща теж дозволила Україні бити своєю зброєю по росії
В Міністерстві оборони Польщі заявили, що Київ може використовувати передане ними озброєння на території рф.

Про це розсказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Radio ZET

Томчик сказав, що українці можуть воювати так, як хочуть.

"Ми вирішили допомогти Україні в конфлікті, Україна зазнала звірячого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне", - заявив Томчик. 

За словами міністра, Польща не застосовує обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї.

"Західні країни також мають зняти обмеження на використання зброї на російській території, якщо такі є", - підсумував він.

Сьогодні Фінляндія також дозволила Україні бити своєю зброєю по території рф.

 

Польщаудари по рф

Останні матеріали

Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Політика
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Переклад iPress – 29 травня 2024, 07:26
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Політика
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 травня 2024, 13:55
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Політика
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 28 травня 2024, 11:58
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Політика
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Переклад iPress – 28 травня 2024, 07:39
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється