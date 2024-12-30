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ПОЛІТИКА

Польща уклала рекордні контракти на закупівлю зброї в 2024 році

30 грудня 2024, 15:47
Польща уклала рекордні контракти на закупівлю зброї в 2024 році
Фото: з вільного доступу
Загальна сума контрактів на закупівлю нового озброєння становила приблизно $38,5 млрд.

Загальна сума контрактів на закупівлю владою Польщі нового озброєння і бойової техніки 2024 року становила приблизно $38,5 млрд. Більшу частину цієї суми було оформлено як контракти з військово-промисловим комплексом США. 

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"У 2024 році контракти на нову техніку для армії коштували понад 161 млрд злотих (приблизно $38, 5 млрд в еквіваленті), з яких приблизно 110 млрд злотих пішли в закордонну промисловість",— пише видання.

У Rzeczpospolita зазначили, що ця сума грошей на закупівлю зброї та техніки є рекордною в польській історії.

У статті сказано, що на сьогодні найбільшим за вартістю контрактом у 2024 році є купівля 96 вертольотів AH-64E Apache на суму приблизно 10 мільярдів доларів США, або приблизно 40 мільярдів злотих (близько $9.5 млрд — ред).

"Така велика кількість цих вертольотів зробить нас (Польщу — ред.) другим за величиною користувачем після США, але це також означає, що інші напрямки у Війську Польському залишаться недофінансованими", — пише видання.

За інформацією Rzeczpospolita, до найдорожчих контрактів Польщі (близько $2,5 млрд) з американським ВПК відноситься також контракт на постачання та інтеграцію системи IBCS для другої фази програм Wisla і Narew — системою, яка буде керувати польською протиповітряною і протиракетною обороною. 

Як пише видання, крім того, з американськими виробниками Польща у 2024 році уклала контракти на постачання розвідувальних аеростатів Barbara (приблизно $955 млн), розвідувально-ударних БПЛА MQ-9B SkyGuardian (приблизно $286, 5 млн),а також ракет AIM-9X (приблизно $167 млн) і AMRAAM моделі AIM-120C (приблизно $835 млн) і JASSM — ER (приблизно $716 млн).

Нагадаємо, що Польща прагне завершити будівництво прикордонної стіни й перекрити кордон з білоруссю до наступного літа, щоб зупинити наплив мігрантів, який Варшава називає гібридною війною росії.

Польщаоборонавійна в Україні

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