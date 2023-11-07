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Польща уклала угоду з Британією щодо купівлі ППО на 4 млрд фунтів

07 листопада 2023, 20:12
Польща уклала угоду з Британією щодо купівлі ППО на 4 млрд фунтів
Wikipedia
Польський оборонний концерн PGZ уклав угоду з британською компанією MBDA на постачання засобів ППО на суму понад 4 млрд.

Про це йдеться в релізі Міністерства оборони Британії.

Договір між PGZ і MBDA укладена в межах програми розбудови протиповітряної оборони Польщі. 

Вона передбачає розгортання мережі наземних систем ППО для відбиття крилатих ракет і винищувачів дальностью більше 40 км.

В межах контракту Польща отримає 1000 звичайних зенітних модульних ракет збільшеної дальності CAMM-ER і понад 100 пускових установок iLauncher.

Окрім постачання пускових установок і ракет ППО  в межах партнерства Лондон підтримає Варшаву з тим, щоб вона могла вироблятиракети на своїй території в найближчі роки.

"Ця угода, яка сприяє розвитку безпеки і оборони обох країн НАТО, є найбільшою комерційною угодою, будь-коли укладеною між Великою Британією і Польщею", - заявили в Міністерства оборони Британії.

Після вторгнення росії в Україну Польща почала активно посілювати власну  безпеку. 

так  в вересні Польща і Британія також уклали угоду про постачання зенітних ракет CAMM-ER і138 пускових установок.

 

ПольщаБританіяППО

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