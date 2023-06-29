Польща укріплює кордон з білоруссю через "вагнерівців"

В Польщі вирішили укріпити кордон з білоруссю через прибуття туди найманців ПВК "Вагнер", яких може бути до 8 тисяч.

Про це повідомляє Wprost.

"Вагнерівці" в білорусі можуть налічувати близько 8 тисяч і це створює "потенційно нову" ситуацію, заявив віцепрем’єр Ярослав Качинський.

"Це елемент... може бути небезпечним для нас. Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися досі. Тому було ухвалене рішення, що стосуються зміцнення нашої оборони на східному кордоні", – сказав Качинський і додав, що на кордоні збільшать військові сили, які будуть там постійно присутні, а також збільшать кількість різного роду загороджень та укріплень.

"Політика безпеки орієнтована на найгірші сценарії. І керуючись цим принципом, ми змушені були приймати такі рішення", – підсумував Качинський.