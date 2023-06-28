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Президент Польщі прибув до Києва

28 червня 2023, 14:19
Президент Польщі прибув до Києва
Президент Польщі Анджей Дуда прибув з неоголошеним візитом до Києва.

Дуда проведе переговори з Володимиром Зеленським, зокрема, з питань загрози здійснення росіянами теракту на Запорізькій АЕС і підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє канцелярія глави Польщі в Twitter.

"Президент Анджей Дуда перебуває з візитом в Києві. Розмови з Президентом Володимиром Зеленським пов’язані зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті, у тому числі щодо загрози російського теракту на ЗАЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО", - йдеться в дописі.

Сьогодні зранку до Києва також прибув президент Литви.
КиївДУДА

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