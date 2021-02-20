Польща увійшла у ТОП-3 торгових партнерів України, обійшовши Росію

За результатами 2020 року Польща увійшла у топтрійку найбільших торгових партнерів України, обійшовши Росію. Загальний товарообмін між Україною і Польщею торік склав 7,36 млрд доларів.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив радник, керівник відділу з економічних питань Посольства України в Польщі Ігор Баранецький.

“Польща упевнено увійшла у топтрійку найбільших торгових партнерів України у світі, обійшовши РФ і майже випередивши Німеччину”, - зазначив Баранецький, оцінюючи нещодавно оприлюднені дані Держстату України за минулий рік.

Зокрема, Польща піднялася на одну позицію і з обсягом двосторонньої торгівлі товарами в 7,36 млрд. дол. поступається лише Китаю та ФРН.

За його словами, ця цифра є майже такою ж, як у 2019 році: зниження взаємного товарообміну становить лише 0,58%.

“Це свідчить про те, що ми вберегли свою торгівлю з Польщею, попри складний “ковідний” рік”, - підкреслив дипломат.

Він зауважив, що Польща за обсягом торгівлі з Україною поступилася Німеччині всього на 48 млн дол., а враховуючи значну динаміку українського експорту до Польщі в останні місяці 2020 року не вистачило зовсім трохи часу, щоб Варшава за цим показником усе ж обігнала Берлін.

“Нашою амбітною метою є досягнення обсягу двосторонньої торгівлі з Польщею у 10 млрд дол. Це можливо через 2-3 роки, і сподіваюся, що ми це зможемо зробити”, - підкреслив дипломат.

Баранецький наголосив, що Польща упевнено залишається другим найбільшим у світі ринком для українського експорту. Зокрема, в Польщу Україна експортувала торік на 3,3 млрд дол., демонструючи незначне зниження у кризовий рік – на 0,7%. Україна експортує до Польщі найбільше аграрної продукції (28,3%), металургії (18%), мінеральної продукції (17,4%), продукції деревообробної (9,9%) та електромеханічної промисловості (7,7%).

За словами дипломата, на сьогодні Україна у другій десятці торгових партнерів Польщі, а дуже важливо, щоб вона увійшла у ТОП-10. На його думку, це дозволило б прикути більшу увагу польського бізнесу до України, адже зараз в РП певним чином недооцінюють можливості України.

Непоганим сигналом для подальшої інтенсифікації економічної співпраці і збільшення інвестицій з Польщі в Україну дипломат вважає зростання кількості українських компаній в РП, де співвласником є громадянин України чи українська юридична особа. Він повідомив, що станом на кінець 2020 року в Польщі діяло 16,5 тис. компаній, де принаймні одним зі співвласників був громадянин України або українська юридична особа. Це 17% від усіх компаній з іноземним капіталом на території Польщі. І ця кількість постійно зростає.“Нашою амбітною метою є досягнення обсягу двосторонньої торгівлі з Польщею у 10 млрд дол. Це можливо через 2-3 роки, і сподіваюся, що ми це зможемо зробити”, - підкреслив дипломат.

Баранецький наголосив, що Польща упевнено залишається другим найбільшим у світі ринком для українського експорту. Зокрема, в Польщу Україна експортувала торік на 3,3 млрд дол., демонструючи незначне зниження у кризовий рік – на 0,7%. Україна експортує до Польщі найбільше аграрної продукції (28,3%), металургії (18%), мінеральної продукції (17,4%), продукції деревообробної (9,9%) та електромеханічної промисловості (7,7%).

За словами дипломата, на сьогодні Україна у другій десятці торгових партнерів Польщі, а дуже важливо, щоб вона увійшла у ТОП-10. На його думку, це дозволило б прикути більшу увагу польського бізнесу до України, адже зараз в РП певним чином недооцінюють можливості України.

Непоганим сигналом для подальшої інтенсифікації економічної співпраці і збільшення інвестицій з Польщі в Україну дипломат вважає зростання кількості українських компаній в РП, де співвласником є громадянин України чи українська юридична особа. Він повідомив, що станом на кінець 2020 року в Польщі діяло 16,5 тис. компаній, де принаймні одним зі співвласників був громадянин України або українська юридична особа. Це 17% від усіх компаній з іноземним капіталом на території Польщі. І ця кількість постійно зростає.

На переконання Баранецького, прискорення динаміки українсько-польської економічної співпраці в 2021 році може бути досягнуто за результатами засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, яке має відбутися в Києві 31 березня – 1 квітня. Про терміни цієї зустрічі з польською стороною нещодавно домовився під час візиту до Варшави віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як зауважив Баранецький, нещодавно Резніков провів зустріч з представниками українських і польських бізнес-асоціацій. За його словами, бізнес очікує на практичне розв'язання питань, які дозволять швидше реалізовувати спільні угоди та проєкти.

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