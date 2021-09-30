НОВИНИУряд Польщі вже наступного місяця може відновити залізничне сполучення з Україною, яке було призупинено у зв’язку з пандемією COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща в жовтні може відновити залізничне сполучення з Україною
Розпорядження має підписати глава польського уряду Матеуш Моравецький
Фото: TVN24 BiS
Про це йдеться у проєкті розпорядження уряду Польщі від 27 вересня про обмеження та заборони у зв’язку з пандемією коронавірусу, передає кореспондент Укрінформу.
Згідно з документом, уряд Польщі пропонує продовжити до 31 жовтня заборону на переміщення пасажирів залізничним транспортом лише на ділянці кордону з Білоруссю. Водночас не йдеться про заборону залізничного сполучення між Польщею та Україною.
Розпорядження має підписати глава польського уряду Матеуш Моравецький.
Як повідомлялося, у червні Україна домовилася про відновлення залізничного сполучення зі Словаччиною, Угорщиною та Австрією.
Тоді ж таки у розкладах руху Укрзалізниці та польського перевізника PKP Intercity з’явилася інформація про п’ять потягів між країнами. Однак компанії поінформували, що певності про відновлення залізничного сполучення немає.
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30 09 2021 11:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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