Польща в жовтні може відновити залізничне сполучення з Україною Розпорядження має підписати глава польського уряду Матеуш Моравецький

Уряд Польщі вже наступного місяця може відновити залізничне сполучення з Україною, яке було призупинено у зв’язку з пандемією COVID-19.

Фото: TVN24 BiS

Про це йдеться у проєкті розпорядження уряду Польщі від 27 вересня про обмеження та заборони у зв’язку з пандемією коронавірусу, передає кореспондент Укрінформу. Згідно з документом, уряд Польщі пропонує продовжити до 31 жовтня заборону на переміщення пасажирів залізничним транспортом лише на ділянці кордону з Білоруссю. Водночас не йдеться про заборону залізничного сполучення між Польщею та Україною. Розпорядження має підписати глава польського уряду Матеуш Моравецький. Як повідомлялося, у червні Україна домовилася про відновлення залізничного сполучення зі Словаччиною, Угорщиною та Австрією. Тоді ж таки у розкладах руху Укрзалізниці та польського перевізника PKP Intercity з’явилася інформація про п’ять потягів між країнами. Однак компанії поінформували, що певності про відновлення залізничного сполучення немає. Читайте також: На українсько-польському кордоні будують новий пункт пропуску

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