Польща вдвічі збільшить свою армію

В уряді Польщі заявили, що в армії країни відновлюють військові частини і створюють нові, щоб збільшити її чисельність майже вдвічі.

Про це інформує Polskie Radio.

Таку заяву зробив віце-прем'єр Ярослав Качинський під час візиту до міста Кодень у Люблінському воєводстві, що біля кордону з Білоруссю.

Він сказав, що польська армія, яка раніше складалася з трьох дивізій, тепер матиме шість, а з часом може з’явитися додаткова дивізія.

"Одним з головних завдань, можливо, навіть головним завданням держави… є захист безпеки. Безпеки у всіх вимірах", – заявив Качинський.

Влада займається посиленням кордону з Білоруссю, зокрема, зводить паркани і встановлює "всілякі електронні пристроїв" для захисту кордону, додав політик.