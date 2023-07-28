Матеріали:
Теми:

Польща вдвічі збільшить свою армію

28 липня 2023, 11:04
Польща вдвічі збільшить свою армію
Фото: з вільних джерел
В уряді Польщі заявили, що в армії країни відновлюють військові частини і створюють нові, щоб збільшити її чисельність майже вдвічі.

Про це інформує Polskie Radio.

Таку заяву зробив віце-прем'єр Ярослав Качинський під час візиту до міста Кодень у Люблінському воєводстві, що біля кордону з Білоруссю.

Він сказав, що польська армія, яка раніше складалася з трьох дивізій, тепер матиме шість, а з часом може з’явитися додаткова дивізія.

"Одним з головних завдань, можливо, навіть головним завданням держави… є захист безпеки. Безпеки у всіх вимірах", – заявив Качинський.

Влада займається посиленням кордону з Білоруссю, зокрема, зводить паркани і встановлює "всілякі електронні пристроїв" для захисту кордону, додав політик. 

Раніше стало відомо, що Польща створює ракетний підрозділ вперше за 18 років.
ПольщаарміяКачинський

Останні матеріали

Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Cуспільство
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Переклад iPress – 26 липня 2023, 23:16
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Технології
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Переклад iPress – 26 липня 2023, 16:09
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Технології
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Переклад iPress – 26 липня 2023, 12:50
У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з України. Тож росія наближається до розплати – Лоуренс Фрідман
Політика
У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з України. Тож росія наближається до розплати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 липня 2023, 08:44
Що робитиме росія. Гєрасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Політика
Що робитиме росія. Гєрасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Переклад iPress – 25 липня 2023, 15:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється