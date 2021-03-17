Польща від суботи запроваджує національний локдаун

Планується, що обмеження діятимуть до 9 квітня

Глава МОЗ Польщі Адам Недзєльський оголосив про запровадження національного локдауну по всій країні починаючи з суботи.

Локдаун запроваджується у зв’язку зі значним зростанням заражень по всій країні, повідомляє "Європейська правда".

Планується, що обмеження діятимуть до 9 квітня.

За словами міністра, британський варіант коронавірусу виявили вже у 52% нових хворих.

Недзєльський не виключив, що, якщо ситуація погіршиться, обмеження будуть посилені до Великодня.

Уряд Матеуша Моравецького вирішив поширити обмеження, що діяли в чотирьох воєводствах, в тому числі у Варшаві, на всю територію Польщі. Зокрема, будуть закриті готелі та місця розміщення (крім готелів робітників, а також розміщення, що надається в рамках ділових поїздок).

Також закриваються торгові центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси) кінотеатри, театри, концертні зали, опери, музеї, гірськолижні траси, басейни, аквапарки, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

Нагадаємо, що в Естонії починають діяти суворі COVID-обмеження