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ПОЛІТИКА

Польща відкриє виробництво південнокорейських танків K2

02 березня 2023, 19:27
Польща відкриє виробництво південнокорейських танків K2
Фото: з вільних джерел
Перші танки прибули в Польщу в грудні 2022-го.

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2, які вже були передані на озброєння польської армії, на Військовому автомобільному заводі (WZM) в Познані.

Про це повідомляє PAP.

"Тут, на Військовому автомобільному заводі у Познані, танки К2 будуть обслуговуватися, будуть капітально ремонтуватися і будуть вироблятися. Це хороша інформація для Познані… Це додаткові нові робочі місця, це збереження тих робочих місць, які були створені на WZM", – заявив Блащак під час візиту до Познані.

Виробництво танків стало можливим після укладання угоди з Південною Кореєю минулого року, яка передбачає передання не лише машин, а й технологій виробництва – зокрема гідропневматичних шасі, які використовується в K2.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.

Контракт також передбачає надання технічного та навчального пакету і боєприпасів до придбаної техніки.

Перші танки прибули в Польщу в грудні 2022-го. Усього очікуються 180 K2, ще 820 – будуть виготовлені спільно з південнокорейською компанією в Польщі.

У січні стало відомо, що на сході Польщі буде сформована 1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського, оснащена придбаними в Південної Кореї та США танками – K2 Black Panther та Abrams відповідно.

Нагадаємо, нещодавно Польща передала Україні перші танки Leopard.

ПольщавиробництвоПівденна Кореятанки

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