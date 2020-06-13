Польща відкрила кордон для сусідніх країн, України в списку немає

У суботу, 13 червня, Польща знову відкрила свої кордони для всіх сусідніх країн Європейського союзу. Заборона на в'їзд, яка була введена через пандемію коронавірусу, діяла протягом трьох місяців.

Про це повідомляє TVN24, передає РБК - Україна.

Відзначимо, у Польщу туристичних цілях зможуть в'їхати лише громадяни сусідніх країн з ЄС, але не громадяни України.

"Мандрівники будуть мати право на безкоштовний в'їзд, виїзд та транзит через територію Польщі. Вони не повинні проходити самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прикордонний контроль на кордоні з Україною, Білоруссю і Росією збережеться, але при цьому працівникам з цих країн не потрібно проходити карантин.

Громадяни України, РФ та Білорусі будуть мати право на в'їзд у Польщу, якщо вони у шлюбі з громадянами Польщі або є дітьми польських громадян мають дозвіл на роботу в Польщі.

Міжнародні рейси відновлять у Польщі з 16 червня.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 7 млн 757 тисячі 985 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 975 385, а померли — 428 632 людей.