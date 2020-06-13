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Польща відкрила кордон для сусідніх країн, України в списку немає

Зовнішні кордони ЄС залишаться закритими
У суботу, 13 червня, Польща знову відкрила свої кордони для всіх сусідніх країн Європейського союзу. Заборона на в'їзд, яка була введена через пандемію коронавірусу, діяла протягом трьох місяців.
Польща відкрила кордон для сусідніх країн, України в списку немає Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє TVN24, передає РБК - Україна.

Відзначимо, у Польщу туристичних цілях зможуть в'їхати лише громадяни сусідніх країн з ЄС, але не громадяни України.

"Мандрівники будуть мати право на безкоштовний в'їзд, виїзд та транзит через територію Польщі. Вони не повинні проходити самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прикордонний контроль на кордоні з Україною, Білоруссю і Росією збережеться, але при цьому працівникам з цих країн не потрібно проходити карантин.

Громадяни України, РФ та Білорусі будуть мати право на в'їзд у Польщу, якщо вони у шлюбі з громадянами Польщі або є дітьми польських громадян мають дозвіл на роботу в Польщі.

Міжнародні рейси відновлять у Польщі з 16 червня.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 7 млн 757 тисячі 985 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 975 385, а померли — 428 632 людей.

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13 06 2020 14:00
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