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У світі від коронавірусу одужали 3 975 385 тисяч людей, померли - 428 632 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 2 117 027
У світі зафіксували 7 млн 757 тисячі 985 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 975 385, а померли — 428 632 людей.
У світі від коронавірусу одужали 3 975 385 тисяч людей, померли - 428 632 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 2 117 027. Серед них померли 116 831 пацієнтів та одужали — 841 936.

Далі йде Бразилія — 829 902 інфікованих, Росія — 520 129, Індія - 309 603 та Великобританія - 292 950.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 11 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 367  пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.

Найбільше померлих в США — 116 831 та Великобританії - 41 481.

Найбільше одужалих у США  — 841 936, Бразилії - 427 610, Росії - 274 641 та Німеччині - 171 600.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 13 червня в Україні 30506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13976 пацієнтів одужало.

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13 06 2020 12:30
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