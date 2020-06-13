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В Україні зафіксовано 30 506 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 753 нові випадки
За даними ЦГЗ, на 13 червня (станом на 9:00) в Україні 30506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13976 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 30 506 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1369 випадків;

Волинська область — 1354 випадки;

Дніпропетровська область — 990 випадків; 

Донецька область — 290 випадків;

Житомирська область — 1032 випадки;

Закарпатська область — 1583 випадки;

Запорізька область — 521 випадок;

Івано-Франківська область — 1695 випадків;

Кіровоградська область — 577 випадків;

м. Київ — 3838 випадків;

Київська область — 1961 випадок;

Львівська область — 2658 випадків; 

Луганська область — 56 випадків;

Миколаївська область — 320 випадків;

Одеська область — 1081 випадок;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2297 випадків;

Сумська область — 208 випадків;

Тернопільська область — 1403 випадки;

Харківська область — 1482 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 544 випадки;

Чернівецька область — 3869 випадків;

Черкаська область — 536 випадків;

Чернігівська область — 385 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 червня 2020 року до Центру надійшло 991 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 70512 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що дружина президента Володимира Зеленського заразилась коронавірусом. Вона почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

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13 06 2020 11:00
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