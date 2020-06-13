В Україні зафіксовано 30 506 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1369 випадків;
Волинська область — 1354 випадки;
Дніпропетровська область — 990 випадків;
Донецька область — 290 випадків;
Житомирська область — 1032 випадки;
Закарпатська область — 1583 випадки;
Запорізька область — 521 випадок;
Івано-Франківська область — 1695 випадків;
Кіровоградська область — 577 випадків;
м. Київ — 3838 випадків;
Київська область — 1961 випадок;
Львівська область — 2658 випадків;
Луганська область — 56 випадків;
Миколаївська область — 320 випадків;
Одеська область — 1081 випадок;
Полтавська область — 278 випадків;
Рівненська область — 2297 випадків;
Сумська область — 208 випадків;
Тернопільська область — 1403 випадки;
Харківська область — 1482 випадки;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 544 випадки;
Чернівецька область — 3869 випадків;
Черкаська область — 536 випадків;
Чернігівська область — 385 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 червня 2020 року до Центру надійшло 991 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 70512 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що дружина президента Володимира Зеленського заразилась коронавірусом. Вона почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.
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