В Україні зафіксовано 30 506 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 753 нові випадки

За даними ЦГЗ, на 13 червня (станом на 9:00) в Україні 30506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13976 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1369 випадків; Волинська область — 1354 випадки; Дніпропетровська область — 990 випадків; Донецька область — 290 випадків; Житомирська область — 1032 випадки; Закарпатська область — 1583 випадки; Запорізька область — 521 випадок; Івано-Франківська область — 1695 випадків; Кіровоградська область — 577 випадків; м. Київ — 3838 випадків; Київська область — 1961 випадок; Львівська область — 2658 випадків; Луганська область — 56 випадків; Миколаївська область — 320 випадків; Одеська область — 1081 випадок; Полтавська область — 278 випадків; Рівненська область — 2297 випадків; Сумська область — 208 випадків; Тернопільська область — 1403 випадки; Харківська область — 1482 випадки; Херсонська область — 179 випадків; Хмельницька область — 544 випадки; Чернівецька область — 3869 випадків; Черкаська область — 536 випадків; Чернігівська область — 385 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 червня 2020 року до Центру надійшло 991 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 70512 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що дружина президента Володимира Зеленського заразилась коронавірусом. Вона почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

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