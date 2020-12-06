Дружина Зеленського заразилась коронавірусом
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, передає РБК - Україна.
Володимир Зеленський та діти вже пройшли тестування, їхні результати негативні.
В ОП говорять, що Олена Зеленська дотримувалась карантину і проходила тестування на коронавірус регулярно. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.
Де та коли саме заразилась перша леді - поки що невідомо. В Офісі президента заявили, що проводиться епідеміологічне розслідування.
Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування, їм радять пройти тестування.
Разом з тим, Олена Зеленська написала у своєму Instagram, що перебуває на амбулаторному лікуванні. Її ізольовано від інших членів сім’ї.
"Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина", - повідомила вона.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.
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