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Дружина Зеленського заразилась коронавірусом

Володимир Зеленський та діти вже пройшли тестування
Дружина президента Володимира Зеленського заразилась коронавірусом. Вона почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.
Дружина Зеленського заразилась коронавірусом Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, передає РБК - Україна.

Володимир Зеленський та діти вже пройшли тестування, їхні результати негативні.

В ОП говорять, що Олена Зеленська дотримувалась карантину і проходила тестування на коронавірус регулярно. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

Де та коли саме заразилась перша леді - поки що невідомо. В Офісі президента заявили, що проводиться епідеміологічне розслідування.

Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування, їм радять пройти тестування.

Разом з тим, Олена Зеленська написала у своєму Instagram, що перебуває на амбулаторному лікуванні. Її ізольовано від інших членів сім’ї.

"Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина", - повідомила вона.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.

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