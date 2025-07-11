Трагедія сталася ще 11 липня 1943 року.

Сьогодні, 11 липня, президент Польщі Анджей Дуда в день вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії заявив про вбивства поляків українцями за етнічною ознакою і додав, що правда та пам'ять не повинні розділяти народи.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

В перший офіційний день пам’яті жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки Дуда заявив, що "тільки на правді можна будувати зрілі та щирі відносини між народами, у тому числі між поляками та українцями".

За його словами, 11 липня 1943 року "беззахисні співвітчизники" Польщі були вбиті "українськими націоналістами".

"Вони були вбиті тому, що були поляками", – додав він.

Президент зазначив, що Польща "хоче і має право знати, де лежать їхні останки" і мати можливість гідно попрощатися з нашими близькими, помолитися на їхніх могилах і запалити свічки.

"Право на гідне вшанування пам'яті жертв, а особливо на їх спільне вшанування, є надзвичайно важливим елементом примирення і побудови доброго майбутнього. Правда і пам'ять не повинні розділяти нас, якщо вони ведуть до взаєморозуміння, примирення і спільної турботи про безпечне майбутнє", – підсумував Дуда.

Ми також писали, що польські політики хочуть прирівняти пропаганду ОУН і УПА до фашизму й комунізму.