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Польща відзвітувала про рекордну допомогу Україні

10 листопада 2024, 10:58
Польща відзвітувала про рекордну допомогу Україні
Країна обійшла Естонію, яка до цього часу лідирувала за розміром допомоги щодо ВВП.

Варшава від початку російського вторгнення у 2022 році стала лідером серед союзників за обсягом військової та гуманітарної допомоги наданої Україні щодо свого ВВП. 

Про це йдеться на сайті президента Польщі.

Сумарно допомога Варшави Києву складає €3,23 мільярда, що складає 4,91% від польського ВВП. З цієї суми 0,71% було витрачено на підтримку України, а 4,2% - на допомогу українським біженцям.

Тобто Польща випередила Естонію, яка до цього часу лідирувала за розміром допомоги щодо ВВП.

Варшава також стала головинм постачальником важкої техніки для України і передала понад 1000 одиниць техніки: 350 з майже 800 танків, що надійшли в Україну, були надані Польщею.

"Ці постачання значно перевищують допомогу від інших великих союзників, таких як США, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Норвегія та Іспанія. Зокрема, Польща відправила 14 танків Leopard 2A4, 60 танків PT-91, а також 280 одиниць старішої техніки Т72 (T72M, T72M1, T72M1R). Також було передано 250 бойових машин піхоти БМП-1, 100 бронетранспортерів КТО Росомаха, дев’ять розвідувальних машин БРДМ-2, більш як сто самохідних артилерійських установок і понад 30 реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град", - заявили у польського президента. 

Крім того, ПС отримали від Польщі 14 літаків МіГ-29 і 12 вертольотів Мі-24. 

Також Польща передала десятки безпілотників для розвідки, сотні безпілотників-камікадзе, зенітні і протиракетні комплекси, а також більше ніж 100 мільйонів боєприпасів різних типів і 20 000 комплектів Starlink.

У звіті також написано, що у Польщі наразі проживають близько 980 000 українців. У 2022 році на їх утримання було витрачено 1,13 мільярда євро, а у 2023 році - 580 мільйонів євро. 

Крім того, вчора, 9 дистопада, міністр оборони Польщі пояснив, чому він проти передавання Україні МіГ-29.

 

Польщаввпвійна в Україніпідтримка України

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