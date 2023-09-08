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Польща вважає, що український тиск щодо агроімпорту переходить певні межі

08 вересня 2023, 12:29
Польща вважає, що український тиск щодо агроімпорту переходить певні межі
Фото: з вільного доступу
МЗС Польщі назвало можливу скаргу України до Світової організації торгівлі через ситуацію із забороною імпорту зерна елементом тиску, який не буде ефективним.

Про це польський міністр в справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенкс розказав в ефірі RMF FM.

Міністра запитали про можливу скаргу України до Світової організації торгівлі і він відповів: "Це погроза, і це ще один елемент тиску з українського боку. Ці елементи іноді виходять за певні рамки класичної дипломатії з боку України. Вона використовує засоби дипломатичного тиску, іноді дуже нестандартні, і виходить за певні межі".

Польській стороні це не імпонує, тому що її пріоритетом є захист польських фермерів, польських громадян, додав Шимон Шинковський вель Сенкс.

"І такого роду жести чи погрози нас не вражають, це просто елемент тиску, але тиску, який не буде ефективним", – додав польський міністр. 

За його словами, політики "Права і справедливості" говорять вже кілька тижнів: після 15 вересня ембарго на українські товари не буде скасовано.

"Іноді доводиться використовувати, якщо не вистачає дій на рівні ЄС, елементи національних дій, але ми боремося за те, щоб рішення приймалися на рівні ЄС. У нас є сильні аргументи. Вони представлені як міністром сільського господарства, так і комісаром Войцеховським на рівні Єврокомісії, щоб продовжити це рішення", – підсумував міністр в справах ЄС. 

Нагадаємо, що більшість країн ЄС виступають проти закликів Польщі продовжити обмеження на імпорт українського зерна.
ПольщаагрозерноУкраїна

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