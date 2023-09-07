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ПОЛІТИКА

Більшість країн ЄС виступають проти закликів Польщі продовжити обмеження на імпорт українського зерна – Politico

07 вересня 2023, 09:01
Більшість країн ЄС виступають проти закликів Польщі продовжити обмеження на імпорт українського зерна – Politico
Одеса. Зерно
Посли 22 з 27 країн-членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.

Більшість країн Євросоюзу виступили проти продовження заборони імпорту української сільськогосподарської продукції після 15 вересня.

Про це повідомляє Politico.

Видання з посиланням на чотирьох європейських дипломатів повідомляє, що більшість членів ЄС зіштовхнулися із розбіжностями з боку Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини.

Ці п'ять країн наполягають на необхідності продовжити заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Повідомляється, що 6 вересня відбулася зустріч послів ЄС, у рамках якої більшість або виступили проти продовження обмежень, або поставилися до пропозиції "скептично".

За даними ЗМІ, сильну критику заборону на імпорт піддали представники Франції та Німеччини. Посли ЄС враховують труднощі, з якими стикаються низка країн через український імпорт зерна, проте більшість представників об'єднання просять Єврокомісію запропонувати альтернативні заходи.

У травні Європейський союз дозволив п'яти країнам, що сусідять з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони спливає 15 вересня.

ЄСзерноімпорт

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