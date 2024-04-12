Угорщина запровадить нові обмеження на імпорт української агропродукції

Уряд країни ухвалив план з п'яти пунктів для допомоги своїм фермерам.

Угорський уряд введе нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, аби захистити своїх фермерів від ринкових коливань.

Про це на пресконференції заявив міністр сільського господарства країни Іштван Надь, передає AP.

За його словами, рішення ЄС дозволити безмитний імпорт з України було покликане допомогти утримати економіку країни на плаву після повномасштабного вторгнення рф. Проте це призвело до "значного надлишку пропозиції і значно низьких цін" на сільськогосподарському ринку Європи.

Надь виступив із звинуваченнями до ЄС та його виконавчої комісії через те, що вони не змогли захистити європейських фермерів, яким не вдалося конкурувати з дешевим імпортом. Він додав, що Угорщина прийме додаткові захисні заходи "в рамках своєї національної компетенції".

"Брюссель і Європейська комісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів", - зауважив міністр.

У виданні нагадали, що Угорщина має складні відносини з Україною та є однією з країн Європейського Союзу, яка надала найменше підтримки під час війни з російськими окупантами. Пізніше після початку повномасштабного вторгнення в Угорщині заявили, що не надаватимуть Києву озброєння та не дозволятимуть її передачу через свій східний кордон. Крім того, країна виступила проти санкцій щодо Москви, а також погрожувала зірвати фінансову підтримку Євросоюзу для України.

"У четвер Надь заявив, що уряд ухвалив план з п'яти пунктів для допомоги угорським фермерам, включаючи вимогу до продавців і логістичних компаній повідомляти угорський уряд про обмежені продукти, що імпортуються через Україну, незалежно від країни походження цих продуктів. Надь додав, що під обмеження також підпадатимуть продукти переробки, виготовлені з українського зерна", - додали у матеріалі.

Відомо, що минулого року Угорщина заборонила імпорт 24 українських сільськогосподарських продуктів, проте наголосила, що дозволятиме їх перевезення через свою територію, повідомляли журналісти видання. А саме уряд країни заборонив ввозити зернові, олійні культури, борошно, олію та деякі м'ясні продукти. Також в минулому місяці Угорщина вилучила з переліку український натуральний мед.